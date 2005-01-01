Міська рада Рахова проголосувала за імпічмент Порошенка та відставку Луценка з Аваковим

Рахівська міська рада звернулася до Верховної Ради України з вимогою

Рахівська міська рада ухвалила резонансне рішення на черговій сесії 22 березня. За те, аби звернутися до Верховної Ради України з вимогою звільнення Арсена Авакова, Юрія Луценка та імпічменту Петра Порошенка, проголосувало 17 з 26 депутатів Рахівської міськради, пише Mukachevo.net.

Підтримав зверення депутатів також і мер Рахова Віктор Медвідь. У зверненні йдеться про те, що відставка генпрокурора та голови МВС, а також імпічмент президента, має стати відповідальністю за розгін протестувальників під Верховною Радою 3 березня.

Водночас 23 березня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль відреагував на це рішення Рахівської міськради, наголосивши, що «такі рішення – не компетенція місцевих рад, які мають діяти тільки у відповідності до закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Він додав, що оскаржить рішення Рахівської міської ради з вимогами про імпічмент президента в Закарпатському окружному адміністративному суді.

«Те, що це рішення буде скасоване судом, у мене жодних сумнівів немає. Після цього особисто я ініціюю перед Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Рахівської міськради й призначення позачергових виборів», – наголосив Москаль, йдеться на офіційному сайті ОДА.