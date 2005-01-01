Геннадій Москаль заборонив учасникам масових акцій на Закарпатті носити балаклави та маски

СуспільствоОлег Костюк, 21 березня5877

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Геннадій Москаль заборонив учасникам масових акцій на Закарпатті носити балаклави та маски
фото «Громадського радіо»
Учасники Маршу Слави Героїв в Ужгороді, 17 березня 2018 року

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження «Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області». Про це йдеться у повідомленні його прес-служби у середу, 21 березня.

Документ рекомендує Головному управлінню Національної поліції України в Закарпатській області вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.

Крім того, з профілактичною метою міліції доручено ідентифікувати таких людей із подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів.

«Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Для справжніх патріотів немає жодного смислу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани. Нормальні люди, тим більше патріоти, збираються на акції й проголошують свої лозунги з відкритими обличчями», – прокоментував своє рішення голова Закарпатської ОДА.

Зазначимо, що 17 березня в Ужгороді відбувся Марш Слави Героїв, який приурочений до дня відзначення 79-ї річниці з дня проголошення незалежності Карпатської України. Участь у Марші взяли представники ВО «Тризуб» ім. С. Бандери, Добровольчого Українського корпусу НВР «Правий сектор», спілки учасників бойових дій «Об’єднані війною», націоналістичного руху «Карпатська Січ» та ветерани російсько-української війни. Деякі з учасників заходу були в балаклавах.

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