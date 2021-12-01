Mercedes-Benz об'єднав зусилля з Factorial Energy для розробки і впровадження акумуляторів нового типу

Німецький автовиробник уклав угоду про співробітництво з американською компанією Factorial Energy та інвестував у неї «восьмизначну суму». Нове партнерство дозволить Mercedes-Benz почати випробування тягових батарей наступного покоління вже з наступного року. А впродовж п'яти наступних років буде випущена обмежена серія електромобілів з такими батареями, яка допоможе виробнику прийняти остаточне рішення щодо нової технології.

Якщо випробування будуть успішними, твердотілі батареї з’являться у серійних електромобілях Mercedes-Benz EQ ще до кінця цього десятиліття. Твердотілий акумулятор із запатентованою технологією FEST (Factorial Electrolyte System Technology) дозволяє збільшити запас ходу на 20–50%, прискорити процес заряджання та збільшити питому місткість батареї. Сучасні літій-іонні акумулятори мають в середньому 285 ват-годин енергії на кілограм маси, тоді як у твердотілих акумуляторів цей показник становить 400–500. Ще однією перевагою акумуляторів з твердим електролітом є нижчий ризик пожежі, оскільки вони не містять легкозаймистих речовин. До недоліків твердотілих акумуляторів відносять зростання дендритів на аноді, високу чутливість до температури та тиску.

В рамках партнерства американська компанія Factorial Energy займатиметься розробкою та виробництвом акумуляторів, тоді як спеціалісти Mercedes-Benz працюватимуть над їх інтеграцією та максимально ефективним використанням в автомобілях.