Mercedes-Benz SLS AMG GT3 не поїхав жодного кіломеетру з 2014 року

На німецькому автоаукціоні продають автомобіль, який виготовлений у 2014 році, але ніколи не їздив – він стояв в музеї. Навіть дорожня версія Mercedes-Benz SLS AMG – рідкісна модель та ціниться прихильниками марки. Цей екземпляр – спортивний болід з рамою безпеки та повністю переробленими для перегонів серії GT3 агрегатами. Їздити на ньому без спеціального техобслуговування не можна.

Mercedes-Benz SLS AMG – легендарна спортивна модель з дверима типу «крила чайки», довгим капотом та короткою задньою частиною. Версія GT3 створена для перегонів у однойменній серії чемпіонату світу. Найбільше відмінностей GT3 від звичайної версії – покращення аеродинаміки. Це фартухи на бампері, розширювачі крил, спойлери тощо, повідомляє продавець mechatronik.

Ці елементи забезпечують низький коефіцієнт опору та гарантують ефективне охолодження компонентів, які цього потребують. Під капотом - 6,3-літровий двигун AMG V8, однак суттєво дороблений. Потужність його невідома, адже вона вимірюється спеціальним приладом перед змаганням. А цей болід не їздив жодного кілометру – він одразу після виготовлення потрапив в музей.

Спортивна версія має каркас безпеки водія, перероблену коробку передач та підвіску. В залежності від траси та водія вони здатні змінювати характеристики перед стартом. Панель приладів також повністю перероблена для перегонів. Гальма також посилені, колеса – 18-дюймові диски AMG із центральним гайкою. Сидіння водія – вуглепластикове, оббите пінопластом та системою HANS (підтримка голови та шиї), має шеститочковий ремінь безпеки. Як і у всіх спортивних авто, обладнана спеціальна система гасіння з вогнегасником. Центральний дисплей розташований у полі зору водія і забезпечує всю необхідну йому інформацію. Додаткові елементи управління розташовані на центральній консолі.

Виставлений на торги Mercedes-Benz SLS AMG GT3 був переданий попередньому власнику компанією HWA AG, яка займається переробкою автомобілів AMG у спортивні машини, у 2014 році. Там він виставлявся в приватній колекції протягом шести років. Тому цей автомобіль все ще знаходиться в абсолютно новому стані. Однак якщо майбутній власник захоче використати його за призначенням, тобто проїхати кілька кіл спортивною трасою, то машину спочатку треба буде оглянути та провести техобслуговування.

За нього німецький дилер просить 892 500 євро, тобто близько одного мільйона доларів США.