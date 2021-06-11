Mercedes-Benz 300 SL декорований вручну коштує найдорожче

Мініатюри з колекції SL-Familie доступні на сайті Mercedes-Benz Classic Shop і вони включають іграшки та моделі в різних масштабах, в тому числі виготовлені вручну патиновані версії звичайних машинок.

Спадщина Mercedes-Benz SL почалася в 1954 році з моделі 300 SL, яка стала першим серійним автомобілем зі знаменитими дверима типу «крило чайки‎» (Gullwing) і започаткувала лінійку SL. І хоча зараз більшість шанувальників не можуть взяти до рук класичну модель у натуральну величину, їх апетит все ще може бути втамований зменшеними версіями цих спортивних автомобілів.

Хоча для покупців доступний широкий асортимент моделей SL, ентузіасти також знайдуть у колекції серію R 231, яка доступна у менших форматах, особливо розміром 1:38 та 1:43. Крім того, існує набір у масштабі 1:38, який включає G-Class, причіп та SL Gullwing. А цінителям сучасних спорткарів Mercedes-Benz сподобається нащадок 300 SL – SLS AMG в масштабі 1:24.

Ці посібники дають глибокий погляд на історію кожного Mercedes-Benz SL з точки зору кваліфікованих механіків. Ціни можуть коливатися від 7,90 до 149,90 євро – від 260 до 4937 гривень.