Mercedes-Benz почав продавати масштабні моделі ручної роботи
У колекції, присвяченій моделі SL є машинки в кількох масштабах, які відрізняються не лише за розмірами й ціною, але і за рівнем деталізації
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Мініатюри з колекції SL-Familie доступні на сайті Mercedes-Benz Classic Shop і вони включають іграшки та моделі в різних масштабах, в тому числі виготовлені вручну патиновані версії звичайних машинок.
Спадщина Mercedes-Benz SL почалася в 1954 році з моделі 300 SL, яка стала першим серійним автомобілем зі знаменитими дверима типу «крило чайки» (Gullwing) і започаткувала лінійку SL. І хоча зараз більшість шанувальників не можуть взяти до рук класичну модель у натуральну величину, їх апетит все ще може бути втамований зменшеними версіями цих спортивних автомобілів.
Хоча для покупців доступний широкий асортимент моделей SL, ентузіасти також знайдуть у колекції серію R 231, яка доступна у менших форматах, особливо розміром 1:38 та 1:43. Крім того, існує набір у масштабі 1:38, який включає G-Class, причіп та SL Gullwing. А цінителям сучасних спорткарів Mercedes-Benz сподобається нащадок 300 SL – SLS AMG в масштабі 1:24.
Ці посібники дають глибокий погляд на історію кожного Mercedes-Benz SL з точки зору кваліфікованих механіків. Ціни можуть коливатися від 7,90 до 149,90 євро – від 260 до 4937 гривень.