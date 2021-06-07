Mercedes-Benz шукає молодого генія в команду Formula E
Для молодих технічних спеціалістів, яким роботодавці часто відмовляють через брак досвіду, це чудова можливість отримати роботу мрії
Команда Mercedes-EQ Formula E об'єднала зусилля зі своїм інженерним партнером Modis, щоб запропонувати студентам технічних та інженерних дисциплін, випускникам або будь-кому, хто має технічний досвід, шанс опинитися в центрі Чемпіонату світу FIA Formula E – першої серії перегонів на пілотованих електричних болідах.
У результаті конкурсного відбору, людина, що посяде місце в команді, отримає певний набір обов’язків і матиме шанс дізнатися, що потрібно для управління успішною командою «Формула Е».
Ця роль була спеціально розроблена для випускника технічних шкіл або професіонала інженерної галузі. Ідеальному кандидату потрібно буде добре розумітись на технологіях та техніці, а також зацікавити роботодавця своїми інноваціями та пристрастю до автоспорту.
«Це чудова можливість для амбіційної людини, яка захоплюється технологіями, інноваціями та автоспортом», – говорить Ян Гупта, президент Modis.
Як компанія, що має досвід у галузі технологій та консалтингу в галузі цифрової інженерії, Modis вже має власні кадрові служби. Однак, як пояснює керівник команди Ян Джеймс, знайти людей із вузькоспеціалізованими та унікальними здібностями важко, особливо в такій конкурентній галузі, як автоспорт.
Це чудова можливість для тих, хто хоче розпочати кар'єру в автоспорті. Усі зацікавлені можуть дізнатись більше про можливість на офіційному сайті Modis. Крім того, компанія також проведе пряму сесію запитань та відповідей з Єном Джеймсом, який пояснює, чого кандидати можуть очікувати від цієї ролі.