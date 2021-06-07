Програма стажування та роботи в команді Mercedes-EQ Formula Eー чудова можливість для молодих спеціалістів

Команда Mercedes-EQ Formula E об'єднала зусилля зі своїм інженерним партнером Modis, щоб запропонувати студентам технічних та інженерних дисциплін, випускникам або будь-кому, хто має технічний досвід, шанс опинитися в центрі Чемпіонату світу FIA Formula E – першої серії перегонів на пілотованих електричних болідах.

У результаті конкурсного відбору, людина, що посяде місце в команді, отримає певний набір обов’язків і матиме шанс дізнатися, що потрібно для управління успішною командою «‎Формула Е».

Ця роль була спеціально розроблена для випускника технічних шкіл або професіонала інженерної галузі. Ідеальному кандидату потрібно буде добре розумітись на технологіях та техніці, а також зацікавити роботодавця своїми інноваціями та пристрастю до автоспорту.

«Це чудова можливість для амбіційної людини, яка захоплюється технологіями, інноваціями та автоспортом», – говорить Ян Гупта, президент Modis.

Як компанія, що має досвід у галузі технологій та консалтингу в галузі цифрової інженерії, Modis вже має власні кадрові служби. Однак, як пояснює керівник команди Ян Джеймс, знайти людей із вузькоспеціалізованими та унікальними здібностями важко, особливо в такій конкурентній галузі, як автоспорт.

Це чудова можливість для тих, хто хоче розпочати кар'єру в автоспорті. Усі зацікавлені можуть дізнатись більше про можливість на офіційному сайті Modis. Крім того, компанія також проведе пряму сесію запитань та відповідей з Єном Джеймсом, який пояснює, чого кандидати можуть очікувати від цієї ролі.