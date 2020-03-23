Мережа супермаркетів АТБ повідомила про підвищення цін

АТБ є найбільшою в Україні мережею супермаркетів

Компанія «АТБ-Маркет», яка раніше обмежила продаж товарів в одні руки в своїх супермаркетах, вирішила підвищити ціни на товари першої необхідності і продукти харчування через підняття цін постачальниками. Про це йдеться в повідомленні компанії, поінформували «Українські Новини».

Прес-служба наголосила, що така ситуація пов’язана зі стрімким зростанням закупівельних цін у постачальників не тільки для торгової мережі АТБ, але і для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі.

«Зокрема продукти так званого борщового набору (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор на 8%, макаронні вироби на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно на 5%, яйця на 6%», – йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що підвищення вартості товарів постачальники пояснюють значним зростанням витрат виробництва, пов'язаних з карантинними заходами.

Згідно з повідомленням, наразі магазини мережі АТБ забезпечені товарами всіх категорій в необхідному обсязі. При цьому компанія має достатню кількість товарних залишків на складах та розподільчих центрах, аби задовільнити споживчий попит в разі його збільшення.

До слова, найбільша в Україні мережа супермаркетів АТБ з 18 березня ввела обмеження на продаж товарів в одні руки під час карантину.

Окрім того, для протидії поширенню коронавірусу львівська мерія обмежила допустиму дистанцію між покупцями у чергах до магазинів, аптек, АЗС, банків та інших закладів, які продовжуватимуть працювати в умовах карантину. Власники цих закладів мають визначити максимальну кількість покупців, які одночасно можуть перебувати у торговельних залах (з розрахунку вісім людей на кожні 100 м2). Усі, хто стоятимуть в черзі до крамниці, мають дотримуватися дистанції у три метри.