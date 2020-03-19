Популярні інтернет-магазини запровадили обмеження через наплив спекулянтів

Наприкінці січня 2020 року шахраї продавали на OLX «вакцину від вірусу», нібито виготовлену в Ізраїлі, але їх заблокували

Популярні українські інтернет-магазини, через які після авторизації свої товари може продавати будь-який підприємець, зокрема Rozetka, OLX, Prom.ua, Tabletki.ua, Liki24.com, після поширення коронавірусної інфекції зіткнулися з напливом спекулянтів. Тому маркетплейси були змушені вдатися до обмежувальних заходів, зокрема до блокування тих, хто намагається продати фейкові препарати від коронавірусу або нажитися на продажі товарів з підвищеним попитом за захмарними цінами.

Як пише «Економічна правда», CEO Prom.ua Іван Портной повідомив, що їхня платформа обмежує можливості продавців, які використовують зацікавленість до теми коронавірусу для отримання надприбутку, та нагадує покупцям, що інформацію про захист від цієї інфекції слід шукати не на їхньому сайті.

«Перше, що ми робимо – видаляємо з каталогу товари, в ключових словах, тегах і назвах яких є слово «коронавірус» або Сovid-19 та його синоніми. Насамперед це стосується профілактичних препаратів, БАДів. Наприклад, продавати «антисептик» – без проблем. «Антисептик для профілактики коронавірусу» – не можна», – розповів Портной.

За його словами, торговий майданчик також видаляє оголошення про товари, що не мають стосунку до людського здоров'я, але які намагаються продати, користуючись нагодою.

«Уже видаляли «чудодійні» вудки і браслети. Залишили тільки ветпрепарати, зокрема вакцини для тварин для профілактики вірусу. Посилили покарання для повторних порушників, які намагаються нажитися на коронавірусі. Видаляємо їх з маркетплейсу без можливості знову продавати на Prom.ua», – наголосив топ-менеджер.

«Ми також ухвалили рішення видалити всі товари з каталогу нашого маркетплейсу зі словами « медичні маски». Це пов'язане з появою величезної кількості спекулянтів. Залишили тільки надійних, сертифікованих продавців, які продавали ці товари до коронавірусу – до 1 березня 2020-го. Але ми пильнуватимемо їхні ціни, щоб уникнути спекуляцій», – наголосив Іван Портной.

За його словами, це обмеження стосується лише разових медичних масок, оскільки це є предмет першої необхідності для хворих. Водночас респіратори, багаторазові маски, дезінфектори залишаються в каталозі маркетплейсу.

Компанія OLX заявила, що до і під час пандемії коронавірусу компанія продовжує керуватися нормами чинного законодавства України, яке забороняє продаж медичних препаратів в інтернеті.

«Компанія приділяє особливу увагу тому, щоби на платформі не публікували оголошення про продукцію, заборонену до продажу. Також ми зробили неможливим публікації щодо товарів, котрі вимагають особливих умов зберігання і збуту. Зокрема тих, які використовують для боротьби з коронавірусом, щоб не наражати на небезпеку наших користувачів», – повідомила компанія.

«Щоб уникнути спекуляцій на темі коронавірусу, ми сформували команду, яка модерує контент з відповідним змістом і видаляє оголошення, які містять назви товарів, заборонених до продажу на нашій платформі», – наголосила прес-служба OLX.

СЕО маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін відповів на запит журналістів стисло і пообіцяв дати розгорнуту відповідь пізніше. Він повідомив, що у компанії нині «важкі дні» та що вони блокують спекулянтів, яких є чимало.

Співвласник сайту Tabletki.ua, сайту для пошуку та бронювання лікарських препаратів та товарів медичного призначення, Олександр Муравщик повідомив, що відповідно до їхньої статистики, аптечні мережі не поміняли своєї цінової політики за останні пару тижнів.

«Різкого зростання цін ми не спостерігаємо. Можливо, помалу стає помітним деяке збільшення цін на імпортні препарати. Але це, імовірніше, наслідок збільшення закупівельних цін у постачальників через зміну курсу долара, а не зміну цінової політики всередині аптечних мереж», – розповів Муравщик.

«Я б навіть сказав, що аптеки відповідально ставляться до ситуації і докладають максимум зусиль для швидкої обробки всіх замовлень», – наголосив він.

Співвласник Tabletki.ua також розповів, як контролюють інформацію про товари, котру аптеки поширюють на своїх ресурсах. «Якщо ми виявляємо дезінформацію, ми вилучаємо таку аптеку з нашого сервісу. Наприклад, до назви препарату додають слово «коронавірус», що може ввести користувача в оману, нібито цей товар може допомогти в лікуванні коронавірусу», – наголосив Муравщик.

Він також порадив купувати лікарські засоби безпосередньо в аптеках, які мають ліцензії МОЗ України. Це пов'язано з тим, що в разі перевищення граничних роздрібних цін до них можуть застосувати жорсткі санкції з боку контрольних органів.

За словами керівника з маркетингу платформи Liki24 Юлії Демцовой, до сервісу під’єднані понад 5,5 тис. аптек по всій країні. Щоб долучитися до Liki24, аптекам потрібно укласти офіційний договір і провести невелику інтеграцію. «Тому недобросовісним спекулянтам до нас потрапити практично неможливо. Проте, ми фіксували випадки, коли деякі аптеки через Liki24.com почали продавати медичні маски підпільного виробництва. Ми отримали скаргу і фото від користувача, повернули все в аптеку і відшкодували вартість замовлення. Співпрацю з аптекою тимчасово призупинили», – розповіла Демцова.

Відповідаючи на запитання, яких заходів вживає платформа щодо спекулянтів, які продають нібито ліки від вірусу, Юлія Демцова зазначила, що на їхньому сервісі немає жодної позначки про те, що якісь запропоновані до продажу ліки допоможуть від коронавірусу.

За її словами, платформа в своїх комунікаціях з користувачами наголошує, що найкраща профілактика – це миття рук і самоізоляція. Проте, інформація та дезінформація в мережі впливає на попит.

«Один лідер думок твердить, що можна зробити антисептик вдома, і для цього потрібні гліцерин і спирт, тож ми відразу бачимо попит на ці препарати. Один з лікарів каже, що «Арбідол» запобігає вірусам – вже за два дні цього препарату немає в жодній аптеці. Користувачі, по давній пам'яті епідемії грипу 2008 року, викупили «Таміфлю», хоч його ефективність в боротьбі з коронавірусами не доведена. І таких прикладів дуже багато», – розповіла Демцова.

Нагадаємо, ZAXID.NET зібрав перелік основних лінків, за якими можна дізнатися офіційну та оперативну статистику захворювання, перебіг пандемії у світі та Україні, а також відповіді на найпоширеніші запитання про Covid-2019.