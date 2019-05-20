Мери міст Львівщини підтримали створення регіонального сміттєвого полігону

Львівська мерія готова оплатити будівництво нового полігону ТПВ

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:0416852

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Мери міст Львівщини підтримали створення регіонального сміттєвого полігону
фото ЛМР
Участь у засіданні Львівського регіонального відділення АМУ взяли близько двох десятків мерів

У понеділок, 20 травня, під час засідання Львівського регіонального відділення Асоціації міст України мери міст Львівщини підтримали меморандум про створення регіонального полігону ТПВ у області. Цей меморандум раніше підписали мери восьми міст Львівщини, а зараз на засіданні його підтримали близько 20 людей.

«Половина міст, які є тут, мають проблеми зі сміттям. Ми влітку мали б почати роботи по будівництву заводу. Ми отримали від ЄБРР 35 млн євро. Є висновок міністерства щодо безпечності цього заводу. Всі, хто нам допомагали, зможуть віддавати своє сміття. Але цей завод не зможе переробити сто відсотків ТПВ. Тому полігон потрібен», – сказав під час обговорення питання мер Львова Андрій Садовий.

Андрій Садовий нагадав, що Львівська міська рада погодилась оплатити розробку документації, а також саме будівництво полігону ТПВ, необхідна лише земельна ділянка, яку мала б надати ЛОДА.

«Лише за 2018−2019 роки ми скерували 168 листів — президенту, прем’єру, віце-прем'єру, міністру регіонального розвитку, голові ВРУ, голові ЛОДА — із проханням виконати норму закону і виділити земельну ділянку для облаштування полігону. Також у червні 2017 року держкомісія з надзвичайних ситуацій дала доручення ЛОДА виділити ділянку під полігон. Однак, ділянки, які нам пропонували, не відповідали встановленим ДБН щодо площі території, не відповідали висновкам науково-експертних груп щодо цільового використання, відстані до водних об’єктів, курортів і житлової забудови», – сказав заступник мера Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак.

Нагадаємо, що у квітні мери восьми міст Львівщини підписали меморандум про створення спільного полігону ТПВ. Меморандум підписали представники міськрад Львова, Пустомит, Борислава, Дрогобича, Трускавця, Східниці, Нового Роздолу та Городка.

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