Мерія вирішила заборонити використання тварин у львівському цирку

Львівський цирк уже 50 років показує циркові вистави за участю тварин

Львівська міська рада ініціювала заборону експлуатації тварин у цирках на території міста, а також звернеться до державних органів про заборону експлуатації тварин у цирках і дельфінаріях по всій Україні. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради під час засідання 9 жовтня.

Як йдеться у рішенні виконкому, міська рада визнає неприпустимою експлуатацію тварин в цирках та функціонування дельфінаріїв. Департамент «Адміністрація міського голови» має вжити заходи для донесення цієї позиції до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Окрім того, мерія звернеться до президента і прем'єр-міністра про внесення змін в відповідні закони «щоб відновити гуманне поводження з тваринами».

Також львівська мерія планує створити на території парку «Знесіння» реабілітаційний центр для тварин, що постраждали від жорстокого поводження. Міський голова Львова Андрій Садовий під час розгляду цього питання нагадав, що у притулку в парку «Знесіння» уже є 200 врятованих тварин. Він наголосив, що рішення виконкому треба поширити серед інших міських рад України, щоб подібна гуманна практика поширювалась.

«Це питання потребує великої праці змін законодавства. Ми повинні бути людьми, і повинні бути гуманними до тварин. Те, що ми бачимо у цирках і дельфінаріях – це знущання над тваринами, вони не можуть себе захистити», – заявив під час засіднання виконкому Андрій Садовий.

Андрій Садовий також заявив про необхідність ініціювати перевірку Львівського державного цирку. Зокрема, мерія звернеться до екоінспекції та держпродспоживслужби. Пізніше Садовий опублікував у Facebook заклик до президента і уряду про заборону тварин у цирках на державному рівні

Зазначимо, що фактично усі цирки, які приїжджають до Львова на гастролі, привозять з собою тварин, хоча безпосередньо Львівський державний цирк тварин не має. Комерційний директор львівського цирку Роман Здреник, коментуючи ZAXID.NET рішення мерії, заявив, що без використання тварин цирк не зможе існувати. Водночас він позитивно ставиться до поступового виведення із цирку хижих тварин.

«Це фактично захоронення всієї циркової сфери. Всі тварини у цирку мають біологічний вік до 20 років. Ніхто не думає, куди їх діти. Мільйони людей відвідують цирки України, і всі цирки будуть поставлені на коліна. Перший етап – цирк без тварин, другий етап- цирк без глядача і фінансів, а третій етап – нема цирку. Іде мова про бездумне популістське рішення», – вважає він.

Роман Здреник також наголосив, що тварин у львівському цирку утримують в хороших умовах.

«Склопакети у наших конюшнях – точно такі ж, як в моєму кабінеті. Ми всіх норм дотримуємось. А вивести поступового хижих тварин з цирку можливо, а решта – це популістське рішення. Чим песикам, виловлені з вулиці, які стали артистами цирку, гірш живеться, ніж бездомним собакам?», – каже Роман Здреник.

Нинішнє рішення виконкому Львова – не перше, що стосується заборони жорстокого поводження з тваринами у цирках. У 2016 році львівська мерія уже забороняла пересувні цирки на території Львова. Однак Господарський суд Львівської області скасував цю заборону за позовом АМКУ.

Нагадаємо, 7 жовтня міністерство культури відмовилось від купівлі тварин для державних цирків. Водночас мінкультури створило робочу групу, що має якомога швидше розробити план виведення тварин із державних цирків. Ця робоча група має вирішити, що робити з тваринами, яких уже використовують у цирках.

Тенденція до заборони використання тварин у цирках існує у багатьох країнах світу. У Німеччині, наприклад, цирк Ронкаллі не лише відмовився від експлуатації тварин, а й повністю замінили їх голограмами.

У 2015 році ZAXID.NET повідомляв про випадок, коли цирковий жираф з Італії помер під час гастролей цирку у Львові. А раніше, у 2010 році, під час виступу у львівському цирку лев напав на дресувальника. Чоловік сильно не постраждав, але тварину відправили у зоопарк.