У двох ліцеях Бережан вже другий тиждень відсутнє харчування для учнів

Міський голова Бережан Ростислав Бортник підписав розпорядження про дистанційне навчання у двох ліцеях, де наразі відсутнє харчування. Про це він повідомив у коментарі ZAXID.NET. Йдеться про ліцей імені Віталія Скакуна та Бережанський ліцей №1. Майже 1200 учнів двох шкіл мають повернутися на очне навчання 15 вересня.

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У коментарі ZAXID.NET Ростислав Бортник зазначив, що учні навчатимуться дистанційно лише два-три дні.

«З понеділка мало б уже бути навчання, якщо тендер пройде нормально. Це лише два дні. Та й учнів у школах зараз дуже мало, на це є свої причини», – додав міський голова Бережан.

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На своїй сторінці у фейсбуці керівник громади написав, що у дитинстві радів, коли навчання у вересні не було.

«Колись я тішився, коли на 1–2 дні у вересні не було навчання в школі, бо нас всіх відпускали копати бараболю. А зараз роблять трагедію з деяких рішень, що в такий спосіб може вплинути на урожай», – зазначив Ростислав Бортник.

В іншому своєму дописі він повідомив, що всі рішення про харчування були прийняті міською радою вчасно.

Водночас керівниця департаменту освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома у коментарі ZAXID.NET пояснила, що відсутність харчування у двох ліцеях Бережан – відповідальність мерії.

«Ми перевели гроші для усіх громад на харчування ще 1 серпня. Тож вказувати, що вони невчасно отримали ці кошти, – недоречно. Просто в інших громадах міський голова та депутати могли зібратися на позачерговій сесії та прийняти рішення про харчування учнів, а в одній громаді цього не зробили», – прокоментувала вона.

Посадовиця додала, що минулого тижня в департаменті проводили нараду з керівниками усіх відділів освіти громад. На запитання, чи є проблеми з харчування учнів, очільниця відділу освіти Бережанської громади нічого не відповіла.

«Вони могли б вирішити цю проблему проведенням прямих договорів на суми до 100 тис. грн. Така процедура не передбачає оголошення великого тендеру. Дітей би за ці два тижні нормально харчували і не було б проблем», – зазначила Ольга Хома.

Нагадаємо, у двох ліцеях Бережан на Тернопільщині вже другий тиждень відсутнє харчування для учнів. Про це стало відомо після того, як батьки школярів поскаржилися на ситуацію в соціальних мережах. У відділі освіти Бережанської громади повідомили, що міська рада прийняла рішення про виділення грошей на харчування школярів у цих двох школах лише 25 серпня, тож тендер був оголошений запізно. Наразі вже є переможець – ФОП Наталія Довбуш, однак до 13 вересня ще триватиме тендерна процедура, після чого підпишуть договір.

Зазначимо, що у Бережанському ліцеї імені Віталія Скакуна навчається 680 учнів, а у Бережанському ліцеї №1 – 638 учнів.