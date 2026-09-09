У тендері на майже 4 млн перемогла приватна підприємиця

У двох ліцеях міста Бережани на Тернопільщині батьки скаржаться на відсутність харчування для учнів. Про це ZAXID.NET повідомило керівництво однієї зі шкіл. Проблема виникла тому, що міська рада погодила виділення грошей на харчування в цих закладах лише наприкінці серпня, тож наразі досі триває тендерна процедура.

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Про відсутнє харчування у Бережанському ліцеї імені Віталія Скакуна повідомили батьки учнів у фейсбук-спільноті «Бережанці та бережанська діаспора».

«Ми стурбовані ситуацією, яка склалася: у закладі взагалі відсутнє харчування для дітей. Згідно з законодавством України та державними програмами, діти мають бути забезпечені гарячим та безпечним харчуванням у школах. Проте на практиці наші діти змушені проводити увесь навчальний день без змоги поїсти», – йдеться у дописі. У коментарях під ним інші мешканці міста повідомили про аналогічну ситуацію ще в одному навчальному закладі – Бережанському ліцеї №1.

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У коментарі ZAXID.NET директорка Бережанського ліцею імені Віталія Скакуна Галина Головацька розповіла, що справді харчування для учнів наразі немає і що вона зверталася з цією проблемою до місцевого відділу освіти.

«У нас харчування учнів організовує приватний підприємець. Ми вже давно не маємо в штатному розписі кухарів. Ще в серпні була підготовлена їдальня. У нас є все для того, щоб готувати обіди для дітей, згідно зі стандартами. Достатньо посуду, столів, стільців. Однак, на жаль, досі харчування немає», – розповіла директорка.

За словами Галини Головацької, пропозиції на тендерні закупівлі щодо харчування школярів виставляє відділ освіти Бережанської громади. Після визначення переможця тендерів, укладають договори.

У коментарі ZAXID.NET керівниця відділу освіти Бережанської громади Уляна Юськів розповіла, що міська рада прийняла рішення про виділення грошей на харчування школярів у цих двох школах лише 25 серпня. «Вже наступного дня всі документи ми закинули на тендер. Він досі активний. Є підприємець, який подався на торги та переміг. Однак, згідно із законодавством, до 13 вересня ще триватиме процедура оскарження. Ми фізично не можемо це пришвидшити. Лише після цього укладуть договір. Наразі чекаємо, поки всі ці процедури відбудуться, а гроші будуть перераховані», – розповіла Уляна Юськів.

Вона додала, що про цю ситуацію попередили керівників закладів. Також спілкувалися з батьками школярів, що доведеться почекати. Водночас, за її словами, наразі невідомо, коли саме учні цих двох ліцеїв зможуть повноцінно харчуватися.

За даними сайту Prozorro, тендер на майже 4 млн грн з організації гарячого харчування для учнів 1–4 класів та учнів 5–11 класів виграла підприємиця Наталія Довбуш.

Зазначимо також, що у Бережанському ліцеї імені Віталія Скакуна навчається 680 учнів, а у Бережанському ліцеї № 1 – 638 учнів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року всі учні 1–11 (12) класів комунальних шкіл України мають отримувати безоплатне гаряче харчування. Це приблизно 3 млн дітей зі всіх областей, які навчаються очно або у змішаному форматі.