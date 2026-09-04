Школярі їздили в автобусі з розбитим вікном

У Заліщицькій міській територіальній громаді Чортківського району шкільний автобус возив дітей до школи з розбитим вікном. Про це повідомили батьки учнів, писало видання «Газета Місто». У Заліщицькій міськраді в коментарі ZAXID.NET розповіли, що вже вставили новий склопакет.

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Батьки дітей із сіл Голігради та Винятинці поскаржилися на незадовільний технічний і санітарний стан шкільного автобуса 2 вересня. За їхніми словами, наступного дня автобус начебто полагодили, однак скло закріпили скотчем.

За словами заступника голови громади, новий склопакет замовили одразу

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ZAXID.NET поспілкувався із заступником голови Заліщицької громади Борисом Флентеєм. Посадовець розповів, що вікно у шкільному автобусі розбилося під час поїздки.

«Гілка стукнулася об шибу, скло тріснуло. Ми того ж дня замовили новий склопакет. Щоб закріпити, його спеціально герметизували, потім ці стрічки знімуть. Зараз автобус у справному стані», – розповів заступник голови громади.

Додамо, що загалом шкільний автопарк Заліщицької громади складається із 10 автобусів.