Освітяни селища Мельниця-Подільська збунтувалися проти голови громади

На Тернопільщині вчителі Мельниці-Подільської школи звинувачують голову громади у тиску на попередню директорку закладу, закриття групи продовженого дня та не зрозумілі кадрові рішення. Про проблеми в навчальному закладі заявила вчителька перших класів Галина Кушнір під час урочистостей до 1 вересня. Її підтримав майже весь педагогічний колектив. У коментарі ZAXID.NET голова Мельниці-Подільської громади Володимир Боднарчук усі звинувачення відкинув і додав, що наступного року в школі проведуть конкурс на посаду директора.

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Перше вересня в Мельниці-Подільській освітній школі розпочалося із скандалу. Після невеликої молитви до учнів та батьків вийшла вчителька початкових класів Галина Кушнір. Освітянка розповіла про усі проблеми в закладі, які трапилися протягом літа і звинуватила у всьому голову громади, який, на її думку, не захотів продовжувати контракт з вже колишньою директоркою Галиною Боднарчук, а просто звільнив її. У телеграм-каналі «Погляд» оприлюднили відео з виступом вчительки.

«Директорки не має на святі “Першого вересня”, людини, яка пропрацювала в школі 35 років і 10 років на посаді керівника. І ось так їй подякували, звільнили. Вона просила шість годин викладання, не десять, але їй у цьому відмовили, бо треба дати молодим спеціалістам. За останні дні не лише її звільнили, в нашій школі звільнена медсестра, закрита група продовженого дня. Мені не надали жодного документа, не пояснили щодо звільнення медсестри і закриття групи, але їх вже не має», – розповіла у виступі Галина Кушнір.

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За словами педагогині голова громади за два дні до початку навчального року привів виконувача обов’язків директора школи і поставив перед фактом щодо нового керівника. Це відбулося без проведення конкурсу на посаду директора закладу.

«Чому не взяли нікого з нашого колективу? А голова громади сказав, що в часі війни він має право приймати рішення одноосібно. Я хочу подякувати всім колегам своїм, що вони не вписалися в рамки характеристики голови громади. Бо виходить, що директор сьогодні в громаді – це раб!», – додала педагогиня.

Позицію вчительки підтримали понад 30 вчителів школи. Галина Кушнір також додала, що наступного тижня в громаді має приїхати комісія з департаменту освіти й науки Тернопільської облдержадміністрації, яка вивчить усі ці питання. Однак це не усі проблеми в освіті, з якими стикнулися в Мельниці-Подільській громаді. Батьки дітей з села Дністрове стверджують, що вже другий день поспіль 17 учнів ніхто не довозить до школи. Про це повідомило видання «Погляд».

Що кажуть у громаді?

ZAXID.NET поспілкувався з головою Мельниці-Подільської громади Володимиром Боднарчуком. Посадовець заперечив тиск на директорку, щоб вона звільнилася.

«У неї в червні завершився контракт. Я її кілька разів питав, чи планує вона залишатися і проводжувати роботу, як керівниця. Це було озвучено і на нараді з директорами інших навчальних закладів. Вона відповіла, що не планує. Проблема виникла в тому, що директорка хотіла також і години викладання. А ми це обговорювали на нарадах – більше годин надавати молодим спеціалістам і вчителям передпенсійного віку, щоб вони були зацікавленні працювати, а не пенсіонерам. А якщо б залишилися якісь вільні години, то вона б могла їх взяти. Однак Галина Боднарчук відмовилася», – пояснив голова територіальної громади.

За словами Володимира Боднарчука, конкурс на посаду керівника школи обов’язково проведуть, але це станеться влітку 2027 року. Наразі школа перебуває в стані реорганізації. Цього навчального року вона ще залишиться звичайним закладом, а вже наступного – буде ліцеєм. Тож на цей час, на думку посадовця, законодавство дозволяє йому призначити виконувача обов’язків без конкурсу.

Щодо звільнення медичної сестри Володимир Боднарчук відповів, що цього навчального року її в школі не буде, оскільки знову ж таки йде реорганізація навчального закладу. «Має бути облаштований кабінет, має бути ліцензія. Цього всього не має. Це все в процесі», – зазначив посадовець.

Відкритим залишається питання групи продовженого дня. За словами голови громади, під час об’їзду шкіл щодо підготовки до навчального року представники Держпродспоживслужби оглядали групу продовженого дня в Мельниці-Подільській.

«Вони мали багато зауважень щодо організації цього процесу. Сказали, що поки що так як воно було – не може існувати. Навчальний заклад все має привести до ладу, структурузувати. Ми будемо старатися це зробити як найшвидше, що діти пішли на групу ще до кінця цього року», – додав посадовець.

Автобуса для 17 учнів – не буде

Найскладніша ситуація – це підвезення учнів села Дністрове до школи в Мельниці-Подільській. 17 школярів вже другий день поспіль батьки підвозять своїми автомобілями. Володимир Боднарчук пояснив, що шкільний автобус для цих дітей не передбачений. За словами голови громади, у серпні 2026 році тимчасово призупинили роботу п’яти шкіл – двох ліцеїв і трьох початкових шкіл, оскільки там було надто мало учнів.

«У селі Дністрове було 33 учні, у Худиківцях – 26 учнів. За законом громада має надати автобус для підвозу до найближчої школи. У Худиківцях ці діти їдуть до Мельниці-Подільської, а в Дністровому – найближча школа – у селі Дзвинячка. Частина дітей пішли до цієї школи, а батьки цих 17 дітей вирішили віддати дітей до Мельниці-Подільської. А за законодавством я не маю права туди виділяти автобус, списувати пальне на цей доїзд, бо потім буде аудит, це кримінал. Навіть якби гіпотетично організувати цей процес – то треба буде забирати дітей о 6 ранку. Що вони там робитимуть так рано?», – зазначив Володимир Боднарчук.

Наразі в громаді чекають на комісію департаменту освіти та науки Тернопільської обласної адміністрації. Вона має приїхати в Мельницю-Подільську 7-8 вересня.