У школах Тернополя запровадили шестиденний навчальний тиждень
Натомість зимові канікули триватимуть майже місяць
Перше півріччя всі школярі Тернополя (окрім першокласників) навчатимуться по суботах. Це стосується також і сіл, які входять до Тернопільської громади. У міській раді зазначили, що навчання по суботах запровадили, аби діти могли швидше піти на зимові канікули.
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У першому півріччі школярі навчатимуться 10 субот у вересні, жовтні та грудні. Навчання у ці дні відбуватиметься почергово в очному та дистанційному форматах. В управлінні освіти розповіли ZAXID.NET, що кожної суботи учні відроблятимуть певний день тижня.
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- 5 вересня відпрацьовують за 14 грудня (очно);
- 12 вересня – за 14 грудня (дистанційно);
- 19 вересня – 15 грудня (очно);
- 26 вересня – 16 грудня (дистанційно);
- 3 жовтня – 17 грудня (очно);
- 10 жовтня – 18 грудня (дистанційно);
- 17 жовтня – 21 грудня (очно);
- 24 жовтня – 22 грудня (дистанційно);
- 5 грудня – 23 грудня (очно);
- 12 грудня – 24 грудня (дистанційно).
Завдяки перенесенню частини навчальних днів на суботи школярі зможуть розпочати зимові канікули раніше – з 14 грудня. Триватимуть вони до 10 січня 2027 року.
Також упродовж навчального року передбачені:
- осінні канікули – з 26 жовтня до 1 листопада;
- зимові канікули – з 14 грудня до 10 січня;
- весняні канікули – з 22 до 28 березня.
Перший семестр триватиме з 1 вересня до 25 грудня, другий – з 11 січня до 29 травня.