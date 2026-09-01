Перша робоча субота – 5 вересня

Перше півріччя всі школярі Тернополя (окрім першокласників) навчатимуться по суботах. Це стосується також і сіл, які входять до Тернопільської громади. У міській раді зазначили, що навчання по суботах запровадили, аби діти могли швидше піти на зимові канікули.

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У першому півріччі школярі навчатимуться 10 субот у вересні, жовтні та грудні. Навчання у ці дні відбуватиметься почергово в очному та дистанційному форматах. В управлінні освіти розповіли ZAXID.NET, що кожної суботи учні відроблятимуть певний день тижня.

Орієнтовний розклад виглядатиме так:

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5 вересня відпрацьовують за 14 грудня (очно);

12 вересня – за 14 грудня (дистанційно);

19 вересня – 15 грудня (очно);

26 вересня – 16 грудня (дистанційно);

3 жовтня – 17 грудня (очно);

10 жовтня – 18 грудня (дистанційно);

17 жовтня – 21 грудня (очно);

24 жовтня – 22 грудня (дистанційно);

5 грудня – 23 грудня (очно);

12 грудня – 24 грудня (дистанційно).

Завдяки перенесенню частини навчальних днів на суботи школярі зможуть розпочати зимові канікули раніше – з 14 грудня. Триватимуть вони до 10 січня 2027 року.

Також упродовж навчального року передбачені:

осінні канікули – з 26 жовтня до 1 листопада;

зимові канікули – з 14 грудня до 10 січня;

весняні канікули – з 22 до 28 березня.

Перший семестр триватиме з 1 вересня до 25 грудня, другий – з 11 січня до 29 травня.