Площу від Ратуші до пам’ятника Шевченку можуть зробити повністю пішохідною

Мерія Чернівців проводить опитування серед мешканців щодо вигляду Центральної площі міста. Мешканці можуть вплинути на те, як виглядатиме після реконструкції головна міська площа, кажуть у міській раді.

«Опитування має на меті визначити потреби громади міста та бачення мешканців Чернівців щодо загальної концепції користування Центральною площею. Важливим є розуміння функцій, які цей простір надає різним категоріям населення у різний час доби. Опитування має сформувати розуміння того, як саме влаштоване життя громади на площі, та стати основою для оновлення громадського простору, який буде відповідати інтересам мешканців та гостей Чернівців», – йдеться у повідомленні.

У опитуванні потрібно вказати вік, місце проживання, розповісти як часто ви відвідуєте Центральну площу, для чого туди ідете і як найчастіше добираєтесь. Окрім цього, можна вибрати елементи благоустрою, які б вам хотілося побачити на площі після реконструкції. Також мерія Чернівців вивчає наскільки популярною серед мешканців міста є ідея створення суцільної пішохідної площі від Ратуші до пам’ятника Шевченку?

Для відповіді на ці питання потрібно заповнити спеціальну гугл-форму. Анкета актуальна до 31-го липня 2021 року. Результати публічних консультацій обіцяють оприлюднити на сайті міської ради.