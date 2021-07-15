Помічника нардепа затримали під час одержання 5 тис. доларів

У Чернівцях на хабарі у 5700 доларів США затримали помічника народного депутата, який обіцяв за ці гроші посприяти у прийнятті Чернівецькою міськрадою рішення про відведення землі учасникам ООС. За даними місцевого сайту «БукІнфо», мова йде про штатного помічника народного депутата України від «Слуги народу» Георгія Мазурашу – Петра Стратійчука.

Як розповіли у прес-службі Офісу Генерального прокурора України, вказану суму грошей він вимагав і отримав від волонтера за здійснення впливу на чиновників департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

Також чоловік мав сприяти прийняттю сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС.

Правоохоронці затримали помічника народного депутата України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів США. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.

Зауважимо, що ні в прокуратурі, ні в Держбюро розслідувань не повідомили, про помічника якого народного депутата України саме йде мова.