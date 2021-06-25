Посадовець обіцяв владнати питання з розслідуванням нещасного випадку на виробництві

Під час отримання хабара у 3 тис. доларів США затримали начальника відділу профілактики страхових випадків львівського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. За цю винагороду він пообіцяв не вносити в службовий документ неправдивих відомостей про порушення.

Як повідомили в Львівській обласній прокуратурі, службовець вимагав хабар у представника фізичної особи підприємця, який працює у деревообробній галузі.

«Начальник одного з відділів мав не вносити в акт спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого загинула людина, відомості про порушення трудового законодавства, яких насправді і не було», — вказано у повідомленні прокуратури.

Як з'ясував ZAXID.NET з власних джерел, затримали начальника відділу профілактики страхових випадків. Він розбирався у справі смертельного нещасного випадку на виробництві, що трапився у листопаді 2020 року.

Посадовця затримали 24 червня під час отримання хабара. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ та мають обрати запобіжний захід і відсторонити від посади. Також слідчі перевіряють причетність його колег.