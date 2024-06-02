Мирона Біланя затримали на хабарі у 2021 році

Франківський районний суд міста Львова розглянув справу звинуваченого в одержанні хабаря 3 тис. доларів начальника відділу профілактики страхових випадків львівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Мирона Біланя. Вироком суду екс-посадовця виправдали через недоведеність вини.

За матеріалами справи, у 2021 році начальник відділу профілактики страхових випадків Мирон Білань був учасником комісії Держпраці щодо розслідування загибелі працівника на деревообробному підприємстві. Посадовець вимагав та одержав від підприємця 3 тис. доларів хабаря за мінімізацію порушень в актi спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві. У разі відмови в дачі хабара погрожував підприємцеві вказати в акті численні порушення норм трудового законодавства та законодавства в сфері охорони праці на його підприємстві.

Передача грошей відбулася біля приміщення львівського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області роботи, де Мирона Біланя і затримали правоохоронці.

У судовому засіданні Мирон Білань свою вину не визнав та категорично заперечив вимагання неправомірної вигоди. Захисник обвинуваченого заявив, що відбулася провокація злочину.

Під час розгляду справи в суді прокурор пом’якшив обвинувачення, перекваліфікувавши з ч.3 ст. 368 на ч.1 ст. 368 ККУ.

Розглянувши матеріали справи, суддя Василь Кузь визнав докази, надані стороною обвинувачення, недопустимими та виправдав Мирона Біляна через недоведеність його вини в одержанні хабаря (ч1. ст. 368 ККУ). На вирок ще може бути подана апеляція.