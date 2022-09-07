Комунальному підприємтсву також не вистачає працівників, оскільки частина вже мобілізована

Мерія Івано-Франківська прогнозує, що прибирання снігу на вулицях міста цього сезону буде удвічі довшим: кілька снігоприбиральних автомобілів вилучили на потреби війська. Містян просять поставитися до ситуації з розумінням, оскільки придбати нову техніку наразі неможливо.

Про підготовку до зимового сезону повідомив та зменшення снігоприбиральної техніки в Івано-Франківську повідомив директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак.

За його словами, цього сезону в Івано-Франківську удвічі сповільнять темп прибирання на дорогах взимку через нестачу снігоочисної техніки: частину машин у комунальників вилучили на потреби армії.

«Через війну декілька автомобілів, які призначені для посипання та прибирання доріг у зимовий період були вилучені на потреби армії. На жаль, можливостей придбати нові автомобілі під час війни немає. Тому будемо обходитись наявною технікою. І тут ми повинні бути свідомі, що цього року час на посипання і прибирання снігу буде удвічі довшим, ніж минулого року», – повідомив Михайло Смушак. Він додав, що кількість працівників наразі збільшити не можуть, оскільки частина комунальників мобілізована до війська. «А нові люди не поспішають працевлаштовуватись на роботу. Побоюючись все тієї ж мобілізації», – уточнив Михайло Смушак.

Також він зазначив, що КП «Муніципальна дорожня компанія» вже закупило піщано-соляну суміш та технічну сіль. «Зараз маємо 796,6 тонн піщано–соляної суміші та 2911 тонн технічної солі. Якщо цього року буде подібна зима до минулорічної, то цього мало б вистачити», – додав керівник департаменту.