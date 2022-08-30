Приватного підприємця із Городка зобов’язали відшкодувати комунальникам 140 тис. грн за завищення вартості дизелю і бензину. За даними слідства, фірма укладала з комунальним підприємством додаткові угоди на постачання пального, де вказувала збільшені ціни на бензин і дизель, при тому вартість пального на ринку в той час була значно нижчою за вказану в документах.

Про рішення Господарського суду Хмельницької області повідомила прес-служба обласної прокуратури у вівторок, 30 серпня. Відомо, що підприємець із Городка у 2020-2021 роках уклав із комунальниками три договори про закупівлю пального, однак в процесу постачання ініціював підписання додаткових угод, в яких прописав завищені ціни на дизель і бензин.

«Попри досягнуті домовленості щодо ціни, підприємець неодноразово ініціював укладення додаткових угод до договорів з метою збільшення вартості пального. Обґрунтовував це тим, що вартість товару на ринку різко зросла», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Хмельницької обласної прокуратури уточнюють, що насправді коливання цін на ринку в той період було значно нижчим, ніж це було прописано у спірних угодах, або ж взагалі ціни зменшилися. Відтак Господарський суд Хмельницької області зобов’язав фірму відшкодувати комунальним підприємства 140 тис. грн. Ці кошти вже надійшли на рахунки комунальників.