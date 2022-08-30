Підприємець із Городка відшкодує комунальникам 140 тис. грн за завищення цін на пальне
Фірма ініціювала підписання додаткових угод, де вказала неправдиві ціни на бензин
Приватного підприємця із Городка зобов’язали відшкодувати комунальникам 140 тис. грн за завищення вартості дизелю і бензину. За даними слідства, фірма укладала з комунальним підприємством додаткові угоди на постачання пального, де вказувала збільшені ціни на бензин і дизель, при тому вартість пального на ринку в той час була значно нижчою за вказану в документах.
Про рішення Господарського суду Хмельницької області повідомила прес-служба обласної прокуратури у вівторок, 30 серпня. Відомо, що підприємець із Городка у 2020-2021 роках уклав із комунальниками три договори про закупівлю пального, однак в процесу постачання ініціював підписання додаткових угод, в яких прописав завищені ціни на дизель і бензин.
«Попри досягнуті домовленості щодо ціни, підприємець неодноразово ініціював укладення додаткових угод до договорів з метою збільшення вартості пального. Обґрунтовував це тим, що вартість товару на ринку різко зросла», – йдеться у повідомленні.
У прес-службі Хмельницької обласної прокуратури уточнюють, що насправді коливання цін на ринку в той період було значно нижчим, ніж це було прописано у спірних угодах, або ж взагалі ціни зменшилися. Відтак Господарський суд Хмельницької області зобов’язав фірму відшкодувати комунальним підприємства 140 тис. грн. Ці кошти вже надійшли на рахунки комунальників.
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