Двох посадовців Західного регіонального управління Держприкордонслужби та директора фірми-забудовника підозрюють у привласненні 14 млн грн при будівництві житла для прикордонників. З даними слідства, в Ужгороді за бюджетні кошти мали збудувати п’ять багатоповерхових будинків для прикордонників, однак житло так і не завершили. Фірма-забудовник отримала 14 млн грн державних грошей за роботи, які фактично виконані не були. Посадовці Держприкордонслужби, які приймали роботу, підписали всю необхідну документацію.

Про оголошення підозри двом посадовцям Західного регіонального управління Держприкордонслужби у середу, 6 липня, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. За даними НАБУ, йдеться про будівництво, яке розпочалося ще у 2016 році. Перший заступник і начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби підписали акти приймання виконаних робіт від фірми-забудовника, однак фактично п’ять будинків в Ужгороді добудовані не були. Імен підозрюваних посадовців Держприкордонслужби у НАБУ не називають, проте уточнюють, що йдеться про службовців, які були на цих посадах на момент вчинення злочину.

«У вересні 2016 року Державна прикордонна служба України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою в Ужгороді мали збудувати 5 багатоквартирних будинків для співробітників ДПСУ коштом бюджету. Проте, як виявилось, усі необхідні будівельні роботи не були виконані, відтак будинки виявилися непридатними для життя. Не дивлячись на це, посадовці ДПСУ підписали акти приймання виконаних будівельних робіт і перерахували понад 14 млн грн компанії-забудовнику за роботи, які по факту виконані не були», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Посадовцям Держприкордонслужби оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Директору компанії, яка мала збудувати для прикордонників п’ять багатоквартирних будинків в Ужгороді, підозру оголосили заочно, оскільки він перебуває закордоном.