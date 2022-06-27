Екс-керівника рівненської митниці Тараса Коваленка судитимуть за махінації з розмитненням автомобілів. Слідство вважає, що перебуваючи на посаді інспектора митного поста Рівне, він завдав державі збитків на 270 тис. грн. За це йому загрожує до шести років в'язниці.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у понеділок, 27 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Як вважає слідство, Тарас Коваленко, працюючи на посаді головного інспекторв митного поста «Рівне», незаконно оформив вантажівку в інтересах приватної фірми.

Зокрема, імпортери в документах вказували неправдиві дані щодо дати виробництва та першої реєстрації вантажних авто, таким чином суттєво зменшуючи коефіцієнт акцизного збору та, відповідно, податок на додану вартість.

Інспектор оформив авто без додаткової перевірки. Згідно з висновками експерта, своїми діями він завдав державі збитків на 270 тис. грн.

«Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника Рівненської митниці. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться у повідомленні. Також йому пред'явили позов про відшкодування збитків.

У разі доведення вини йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.

Зазначимо, що Тарасу Коваленку повідомили про підозру в лютому цього року. За декілька днів після цього його відсторонили від керівництва рівненською митницею.