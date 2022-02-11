Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому повідомило про підозру у зловживанні владою виконувачу обов'язків начальника Рівненської митниці Тарасу Коваленку.

Як повідомила ZAXID.NET речниця управління СБУ у Рівненській області Інна Ілючок, повідомлення про підозру оголошено у четвер, 10 лютого, за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем). Розслідування проводить теруправління ДБР за матеріалами СБУ.

За поки що непідтвердженою інформацією, ідеться про розмитнення автомобілів за підробленими документами. Про суми та обсяги зловживань, у яких підозрюють Тараса Коваленка, управління СБУ обіцяє невдовзі повідомити.

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