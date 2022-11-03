Мер Луцька Ігор Поліщук анонсував розгортання 63 пунктів обігріву на території міста. На цих локаціях можна буде зарядити гаджети, випити чаю та зігрітись. Також обіцяють встановити декілька точок доступу до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

Як повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, на кожній локації буде встановлено печі-буржуйки з поверхнею для приготування їжі. Для буржуйок використовуватимуть дрова, які з літа заготовлює комунальне підприємство «Парки і сквери».

«Кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. Наше комунальне підприємство «Луцьксвітло» працює над їх встановленням, облаштуванням розеток та інших моментів, пов’язаних з електропостачанням. Для дизель-генераторів напрацьована схема постачання пального», – йдеться у повідомленні.





Усі пункти обігріву обіцяють забезпечити питною водою та базовим набором продуктів харчування. За необхідності тут чергуватиму чергування медичний працівник з базовим набором медикаментів.

Крім цього, обіцяють облаштувати декілька точок доступу до інтернету за допомогою Starlink на випадок відсутності мобільного зв’язку. Такі ж точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі.

«Також сьогодні виділили кошти на придбання дизель-генераторів потужністю до 600 кВт для того, щоб могли працювати котельні ДКП «Луцьктепло» за умови відсутності електроенергії. За допомогою цих дизель-генераторів при наявності газу, за умови відсутності електроенергії, ми зможемо подавати тепло в оселі лучан, лікувальні та інші заклади міста», – зазначив Ігор Поліщук.

Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу до інтернету обіцяють оприлюднити згодом.