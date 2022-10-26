Величезний намет монтують на площі Перемоги у Рівному

У Рівному на площі Перемоги монтують намет для обігріву, площею понад 500 м2. Його надала організація Remar S.O.S, яка допомагає переселенцям. У наметі люди зможуть зарядити телефони та павербанки, зігрітись та поїсти. За інформацією рівненського мера, цей намет буде найбільшим у місті. Він запрацює з початку листопада.

Як розповів представник організації Пол Вайт журналістам «Суспільного», намет матиме 36 метрів завдовжки, 15,5 завширшки і 7,5 заввишки. Його встановлюють для цілодобового забезпечення потреб містян і переселенців.

«Тут буде тепло, тут будуть вам раді і забезпечать їжею. Також тут можна буде отримати допомогу, зокрема, медичну для рівнян і переселенців. Не можу чітко визначити спроможність цього намету, але потенційно — це тисячі людей», – зазначив він.

Як зазначив рівненський міський голова Олександр Третяк, намет запрацює з початку листопада. «Це найбільший намет, який буде розміщений. Ще кілька наметів уже є в місті. Будемо ставити у мікрорайоні Північний, центральній частині та на мікрорайоні Ювілейний. З початку листопада рівняни можуть знайти тут захтсток, прихисток. Тут будуть розміщені теплові гармати. Більш детально повідомимо, коли намети будуть готові до безпосередньої діяльності», – зазначив він.

Також з 24 жовтня у Рівному діє стаціонарний пункт обігріву у приміщенні міського територіального центру соціального обслуговування на вулиці Дубенській, 27-29.