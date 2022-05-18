Міська рада зруйнованого і окупованого росіянами Маріуполя повідомила про ризик вимирання Азовського моря в разі, якщо росіяни розбомбили технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

«Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів», – повідомила Маріупольська міськрада в Telegram.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об`єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня.

Нагадаємо, російські окупанти бомбили завод «Азовсталь», на якому перебували українські воїни, понад два місяці, але не змогли повністю його захопити. Разом з військовими на заводі також перебували сотні цивільних, які ховалися в бункерах «Азовсталі» від російських обстрілів.

На початку травня українська влада повідомила про завершення евакуації з заводу жінок, дітей і людей похилого віку. Згодом із заводу евакуювали українських захисників. Наразі вони перебувають на території Донеччини, окупованій проросійськими бойовиками.

Евакуація захисників Маріуполя була єдиним способом зберегти їхні життя, оскільки тривалий час вони перебували на заводі без їжі, води і боєприпасів. Також серед українських воїнів було багато поранених, які не могли отримати належну допомогу, оскільки російські загарбники розбомбили польовий шпиталь.

Водночас українські воїни знищили на «Азовсталі» до шести тисяч росіян.