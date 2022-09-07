34 школярів Мукачева, які отримали 200 балів за результатами національного мультипредметного тесту, отримають грошові премії від 25 до 100 тис. грн. Найбільшу суму – по 100 тис. грн – виділять двом школярам, які набрали по 200 балів з трьох предметів.

Як у середу, 7 вересня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, зміни до програми розвитку освіти та виділення коштів на премії школярам за високі оцінки ініціював мер Мукачева Андрій Балога.

«Двоє школярів Мукачівської громади, які за результатами національного мультипредметного тестування отримали по 200 балів з трьох предметів одержать 100 тис. гривень премії. Ще шістьом учням, які показали найкращі результати з двох предметів виплатять по 50 тис. грн», – йдеться у повідомленні міськради.

У прес-службі уточнюють, 26 школярів, які набрали по 200 балів з одного з предметів, отримають від мері по 25 тис. грн. Премії отримають й педагоги, які вели підготовку цих школярів. Загалом 22 вчителів одержать 337 тис. гривень.