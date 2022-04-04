Луцький міський голова Ігор Поліщук пообіцяв віддати усі щомісячні надбавки, премії та інші доплати на користь української армії. Це рішення діятиме до завершення воєнного стану.

Фото підписаного документу луцький міський голова Ігор Поліщук опублікував у своєму телеграм-каналі у понеділок, 4 квітня. Заява, написана на ім'я начальниці відділу обліку та звітності Світлани Горай, датована цим же днем.

«Прошу з 1 квітня до завершення військового стану перераховувати мої щомісячні надбавку, премію та інші доплати на потреби ЗСУ», – йдеться у документі.

Згідно з аналітикою руху «Чесно», станом на червень 2021 року зарплата Ігоря Поліщука складала в середньому 77 тис. грн в місяць. Посадовий оклад складав лише 19% від цієї суми, все решта – це премії та доплати. У рейтингу серед 19 міських рад України зарплата Ігоря Поліщука була на другому місці.