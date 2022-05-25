З 1 червня зросте тариф на водні прогулянки теплоходами по Тернопільському ставу. Найбільше здорожчає квиток на поїздку теплоходами «Герой Танцоров» і «Капітан Парій»: дорослим замість 25 грн доведеться заплатити 50 грн.

Як повідомляє Тернопільська міськрада, ціни піднімуть через значне здорожчання вартості пального. Нові тарифи постуть застосовувати з 1 червня.

Відтак подорож на теплоходах «Герой Танцоров» і «Капітан Парій», яка триває 25 хвилин, становитиме 50 грн, для дітей віком від 6 до 10 років – 25 грн, для дітей до 5 років – безкоштовно. Для порівняння, раніше квиток для дорослих вартував 25 грн, а для дітей від 6 до 10 років – лише 10 грн.

Поїздка на теплоході «Сигма», яка триває 50 хвилин, для дорослого вартуватиме 75 грн замість 50. Для дітей віком від 6 до 10 років – 25 грн, для дітей до 5 років – безкоштовно.

Зазначимо, що навігаційний сезон теплоходів у Тернополі стартував 14 квітня. Рейси виконуються з 12:00 до 21:00, у дощову чи штормову погоду теплоходи не працюють.