Дорогу від вул. Замарстинівської до Брюховичів реконструюють

Дорогу, яка веде від вул. Замарстинівської до смт Брюховичів, відремонтують. Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 25 вересня передбачив кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на цю дорогу.

Як розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець, мерія передбачила 100 тис. грн для ЛКП «Львівавтодор» на виготовлення ПКД на реконструкцію вулиці Замарстинівської від будинку № 274 до межі міста. Ця вулиця, протяжністю близько 3,5 км, веде до смт Брюховичі, і перебуває в поганому стані.

«Там облаштують дощову каналізацію, реконструюють дорожнє покриття, буде пішохідна зона. Велодоріжку та зовнішнє освітлення місто облаштувало раніше», — пояснює посадовець.

Окрім того, виконком виділив 100 тис. грн на виготовлення ПКД на продовження трамвайної колії на вул. Миколайчука до міської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, у листопаді минулого року депутати ЛМР підтримали петицію про реконструкцію дороги, що веде зі Львова до Брюховичів. Автор петиції просив, щоб під час реконструкції цю дорогу розишрили.