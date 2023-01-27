Позов прокуратури стосувався супермаркету «Арсен» на вулиці Коновальця у Рівному

Львівська компанія «Євротек», яка володіє мережею супермаркетів «Арсен», сплатила майже 1 млн грн Рівненській міськраді за користування землею. Як встановила прокуратура, фірма не оформила документів на користування землею під супермаркетом у Рівному на вулиці Євгена Коновальця. Через це міський бюджет недоотримав 986 тис. грн. Прокуратура подала до суду і виграла справу.

Про те, що підприємство вже сплатило цю суму, стало відомо в п'ятницю, 27 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, підприємство набуло права власності на торговий центр у Рівному, проте при цьому протягом тривалого часу не оформило жодних документів для користування землею, на якій розташований вказаний супермаркет. Відтак міський бюджет недоотримав майже 1 млн грн.

«Прокуратура звернулась до суду. Спочатку Господарський, а потім і Північно-західний апеляційний господарський суди погодилися з доводами прокурора та зобов’язали підприємство сплатити на користь Рівненської міської ради 986,5 тис грн. Наразі рішення суду вже виконане, кошти сплачені до міської казни», – повідомляє прокуратура.

Зазначимо, що йдеться про львівську компанію «Євротек», яка володіє супермаркетами «Арсен». Рішення Північно-Західного апеляційного господарського суду стосується супермаркету, розташованого на вулиці Євгена Коновальця, 20.

Згідно з даними на YouControl, торгово-роздрібна компанія «Євротек» зареєстрована у Львові в 2010 році. Вона володіє мережею супермаркетів «Арсен», які є у Львові, Рівному та Івано-Франківську. Власником мережі є Михайло Весельський.