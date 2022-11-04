Щебеневий завод на Рівненщині заплатить 70,9 тис. грн колишньому механіку, якому заборгували зарплату. Чоловік в серпні 2021 року важко травмувався через нещасний випадок. За декілька місяців після проходження реабілітації його звільнили, але гроші при звільненні так і не виплатили. Відтак чоловік подав позов до суду і домігся, аби йому віддали заборговану платню.

Нещасний випадок стався 21 серпня 2021 року. Як повідомляв телеканал «Рівне 1», головного механіка Вирівського щебеневого заводу на виробництві придавило навантажувачем. Щодо цього випадку розпочали кримінальне провадження. Після проходження реабілітації, у січні 2022 року, чоловіка офіційно звільнили. Втім, завод не заплатив йому вихідну допомогу у сумі середньомісячного заробітку.

Відтак чоловік звернувся до суду з вимогою заплатити гроші. Представник заводу до суду не з'явився, письмової заяви не подав.

Суддя Ігор Довгий вирішив задовольнити позов. «Судом встановлено факт заборгованості відповідача перед позивачем по заробітній платі у сумі 7888 грн та затримка розрахунку належних сум при звільненні починаючи з моменту звільнення з роботи по даний час (7888,22 грн*9 = 70921,98 грн). Враховуючи вищевикладені обставини у їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги позивача знайшли своє підтвердження та підлягають до повного задоволення», – йдеться у рішенні.

Відтак Вирівський щебеневий завод повинен заплатити чоловікові 70,9 тис. грн. Крім того, з підприємства також стягнуть 992 грн судових витрат.

Поки що постанова не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.