Усього на вулиці Замковій в Рівному демонтували чотири споруди

Мешканка Рівного домоглась 275 тис. грн компенсації за знесений торговий павільйон. У суді жінка довела, що він був зареєстрований як об'єкт нерухомого майна, а не як тимчасова споруда, тож він не підлягав демонтажу. Натомість у міськраді пояснили, що візуально будівля виглядала як МАФ. Суд не взяв цих аргументів до уваги і постановив виплатити жінці повну вартість знесеного павільйону.

Як йдеться у рішенні Рівненського міського суду, до суду звернулась власниця торгового павільйону на вулиці Замковій неподалік стадіону «Авангард». За її словами, кіоск стояв на орендованій земельній ділянці з 2013 року. В жовтні минулого року договір оренди закінчився, а міськрада його не продовжила. Після цього споруду знесли. Експерти оцінили збитки в 275,1 тис. грн.

Натомість відповідач, виконком Рівненської міськради, просив не задовольняти позов. Ситуацію пояснили так: у липні минулого року до них звернувся забудовник, який зводить неподалік житловий комплекс, і попросив з'ясувати, чи законно встановлені МАФи неподалік. Як повідомляло Суспільне, територію оглянула комісія міськради. Оскільки більшість власників на зв'язок так і не вийшли, у міськраді прийняли рішення знести тимчасово встановлені споруди. Власник четвертого кіоску пообіцяв демонтувати споруду самотужки.

Як виявилось, один з цих торгових павільйонів, що належить позивачці, за документами був зареєстрований як об'єкт нерухомого майна. Тож він не підлягав знесенню. У міськраді ж пояснили, що за ззовні будівля виглядала як звичайний кіоск, бо не мала фундаменту і була обшита металопрофілем.

Втім, суд не взяв цей аргумент до уваги. «Відповідач будь-яких доказів, що торговий павільйон [...] був тимчасовою спорудою, не надає. Натомість вказаний об'єкт зареєстрований за позивачем на праві власності як нерухоме майно. Право власності позивача на вказаний об'єкт як об'єкт нерухомого майна не припинено, державна реєстрація не визнана незаконною та не скасована. Вказаними діями відповідач завдав позивачу шкоди. Між неправомірними діями відповідача та завданою позивачу шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина відповідача. Як наслідок, завдана відповідачем позивачу шкода підлягає відшкодуванню відповідачем», – йдеться у рішенні.

Тож суддя Олена Першко вирішила повністю задовольнити позов. З виконкому Рівненської міськради постановили стягнути 275 тис. грн матеріальних збитків, а також 2,7 тис. грн судових витрат.

Наразі рішення законної сили не набрало, представники виконкому мають 30 днів, аби оскаржити це рішення в апеляційному суді.