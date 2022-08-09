Слідство вважає, що керівники фірми «Девелопмент Бізнес Новейшенз» привласнили 16,5 млн грн від клієнтів

Рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід для організатора будівельної афери в Рівному. Замість цілодобового домашнього арешту йому призначили 1 млн грн застави. Наразі прокуратура не уточнює, про кого саме йдеться, але відомо, що у цій справі фігурує хмельницький забудовник В'ячеслав Кочубей та директор його фірми, екс-заступник голови Хмельницької ОДА Олексій Лисюк.

Про зміну запобіжного заходу стало відомо в вівторок, 9 серпня. Зазначимо, що хмельницького забудовника В'ячеслава Кочубея та директора його фірми Олексія Лисюка підозрюють у привласненні 16,5 млн грн. За версією слідства, впродовж 2018-2020 років вони уклали угоди з 37 клієнтами про купівлю-продаж квартир у новому житловому комплексі «Ріверсайд».

«Підозрювані одержали від них особисто або на банківські рахунки товариства понад 16,5 млн грн, однак замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості і виконати умови договорів, частиною коштів заволоділи, а ще частину розтратили та легалізували незаконно отримані доходи», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Рівненщини.

Обом фігурантам справи 30 червня вручили підозри. Згодом їм обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Втім, прокуратура, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, подала апеляцію. 8 серпня Рівненський апеляційний суд змінив одному з підозрюваних запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави. Прокуратура не уточнює, про кого саме йдеться.

Відомо, що розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу іншому підозрюваному ще триває.

Крім того, чоловікам повідомили про нові підозри. Раніше їм інкримінували порушення ч.4 і ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах). Зараз до цього додали ще ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна організованою групою) та ч.2 ст. 209 ККУ (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом). У разі доведення вини їм загрожує до 12 років тюрми.