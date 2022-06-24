Трьох чиновників відділу освіти Сарненського району підозрюють у привласненні 400 тис. грн. До махінацій причетні також двоє підприємців, якими держслужбовці уклали договори про поставку продуктів до шкіл. Втім, як виявили слідчі, у цей час школи не працювали, тож ніяких поставок не було. Завдяки цим схемам зловмисникам вдалось привласнили майже 400 тис. грн. П'ятьом учасникам схеми вже вручили підозри, їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Про вручення підозр стало відомо у п'ятницю, 24 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Слідство вважає, що навесні 2020 року службовці відділу освіти однієї з райдержадміністрацій Сарненського району уклали декілька договорів на поставки продуктів до шкіл, а пізніше оплатили ці послуги. Діяли вони у змові з двома підприємцями.

«Проте вказані товари фактично поставлені не були, оскільки в той час навчальні заклади не працювали через карантинні обмеження. Таким чином підозрювані, за попередньою змовою, заволоділи та вивели через вказаних підприємців майже 400 тис. грн державних коштів», – йдеться у повідомленні.

Двом підприємцям та трьом службовцям управління освіти повідомили про підозри за одразу трьома статтями ККУ: ч. 3 і ч. 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 і ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документа) та ч. 1 і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення). Максимально учасникам схеми загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним, а також накладення арешту на їх майно для забезпечення відшкодування завданих збитків.