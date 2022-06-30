Рівненську будівельну компанію звинуватили у привласненні 17 млн грн, які люди сплатили за майбутні квартири. Правоохоронці повідомили про підозри хмельницькому забудовнику, який має стосунок до компанії, та директору Олексію Лисюку, який у 2020-2021 був заступником голови Хмельницької ОДА. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про вручення підозр власнику та директору підприємства стало відомо у четвер, 30 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, у 2018-2020 роках власник підприємства, діючи за змовою з директором своєї компанії, укладав договори купівлі-продажу квартир у одному з ЖК в Рівному. Забудовник звів лише три секції житлового комплексу, а четверту заморозив.

«Отримавши гроші, замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості і виконати умови договорів, зловмисники частиною коштів заволоділи, а іншу частину розтратили. Попередня сума збитків складає більше 17 млн грн», – йдеться у повідомленні. Наразі слідчі повідомляють про 38 ошуканих вкладників, які так і не отримали своїх квартир.

Власнику підприємства та його директору, який є мешканцем Здолбунова, вручили підозри за ч.4 і ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах). У разі доведення вини їм загрожує від семи до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За інформацією ZAXID.NET, йдеться про ЖК «Ріверсайд», що на вулиці Небесної Сотні, 66. Його зводила компанія «Девелопмент Бізнес Новейшенз», пов'язана у Рівному з численними скандалами у інших ЖК: «Шоколад», «Ерсте Хаус» та «Флагман». Покупці квартир у цих житлових комплексах також скаржились на те, що квартир вони не отримали.

Згідно з даними на YouControl, директором фірми є Олексій Лисюк. З березня 2020 року по січень 2021 він працював заступником голови Хмельницької ОДА.