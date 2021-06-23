Ангела Меркель і Еммануель Макрон закликали подумати про запрошення Путіна на саміти ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Цю ініціативу підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Вони хочуть спробувати покращити відносини з Росією після саміту Путіна та президента США Джо Байдена.

Наразі невідомо, чи в цьому саміті планують взяти участь всі лідери країн-членів ЄС, а чи лише голови Єврокомісії та Європейської Ради. Водночас країни Балтії, скоріше за все, заблокують таку пропозицію.

Як нагадує Financial Times, лідери ЄС торкнулися майбутнього відносин з Росією на своєму травневому саміті і доручили Європейській комісії підготувати пропозиції для майбутніх взаємин з РФ. Але франко-німецький проект тексту є набагато більш примирливим, ніж звіт комісії, представлений минулого тижня.

Текст проекту, який запропонували Париж та Берлін, може стати частиною рішення лідерів ЄС за підсумками саміту цього тижня, якщо його схвалять всі держави-члени.

Франко-німецька пропозиція підтверджує готовність ЄС до «вибіркової взаємодії» з Росією в сферах, що становлять спільний інтерес. Вона закликає Європейську комісію і дипломатичну службу ЄС розробити «конкретні пропозиції і важелі впливу» з цією метою. Спільні інтереси включають клімат, довкілля, Арктику, транскордонне співробітництво, здоров'я, космос, боротьбу з тероризмом і сфери зовнішньої політики, включаючи Сирію і Іран.

Німці та французи висловили ідею, що не лише США повинні розмовляти з Росією на найвищому рівні для врегулювання низки питань, а і Євросоюз також.

Як інформував ZAXID.NET, 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.

Байден на підсумковій пресконференції розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників. Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно»