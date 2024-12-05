Мер Нетішина Олександр Супрунюк

Меру Нетішина на Хмельниччині Олександру Супрунюку повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні (службова недбалість). Справа стосується закупівлі дронів для військових на 16,4 млн грн.

У четвер, 5 грудня, мер Нетішина Олександр Супрунюк на власній сторінці у Facebook повідомив, що напередодні прокурор спільно з працівником СБУ вручили йому підозру у службовій недбалості.

«До мене завітав прокурор міста Нетішин під конвоєм Служби безпеки України і вручив мені підозру у службовій недбалості, а не корупції. Настійливо рекомендували мені сьогодні зустрітись із прокурором, але я повідомив, що у мене сьогодні відрядження у Асоціацію міст, де буде зустріч з комітетом Верховної Ради з питань оборони та представниками СБУ з приводу безпідставності введення військової адміністрації у місті Нетішин і тих зловживань, які зараз відбуваються. Я пов’язую ці дві події і вважаю, що мені намагались перешкодити потратити на цю зустріч, паралельно з цим розганяється зрада про корупцію», – сказав Олександр Супрунюк.

Нардеп Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook оприлюднив постанову Хмельницької обласної прокуратури про підозру у службовій недбалості меру Нетішина. У документів вказано, що Нацполіція Хмельниччини із 22 листопада 2024 року проводить розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). За даними правоохоронців, виконком Нетішинської міськради уклав договори із ТзОВ «Дроніка», Супрунюк прийняв FPV-дрони без перевірки та оплатив їх повну вартість. До складу вказаних дронів входили «комплектуючі, які не відповідають заявленій комплектації».

У документі вказано, що йдеться про три договори, які були укладені у лютому, березні і квітні 2024 року. Згідно з даними на порталі Prozorro, договори укладені на загальну суму 16,4 млн грн.

Раніше СБУ повідомляла про блокування схеми розкрадання держбюджету на закупівлі неякісних дронів для Сил оборони. За їхніми даними, підприємець з Київщини виграв тендер на придбання тисячі FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину.



Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА. Тим самим підприємець штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив.«Накрутка» на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду.

Додамо, що, згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ТзОВ «Дроніка» зареєстрована на Київщині, її власником та керівником є Богдан Довбиш.

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