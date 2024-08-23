Олегу Стогнію оголосили про підозру за фактом вчинення насильства щодо службової особи

Міському голові міста Ромни, що на Сумщині, Олегу Стогнію оголосили підозру за напад на секретаря міської ради депутата В’ячеслава Губаря. Про це повідомили в обласній прокуратурі 22 серпня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але вказують його посаду та згадують інцидент, про який у грудні 2023 року писали ЗМІ. Відтак, йдеться саме про Стогнія.

За даними слідства, торік 22 грудня під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради. У висновку експертизи вказано, що потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

Факт побиття мером Ромнів секретаря ради зафільмували камери відеоспостереження (Фото Сумської обласної прокуратури)

У грудні 2023 року місцеве видання «Ромни 24» з посиланням на власні джерела повідомляло, що мер побив секретаря нібито через те, що Губар голосував проти прийняття бюджету громади на 2024 рік. Свідками інциденту, які бачили момент побиття, стали троє працівників ради, утім вони відмовились підтвердити цю інформацію.

Очільнику громади оголосили підозру за фактом вчинення насильства щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України). Йому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або ув’язнення на той самий термін.

Зазначимо, це не перший конфлікт, в якому фігурує Олег Стогній. Так у січні ЗМІ повідомляли, що мер міста Ромни Олег Стогній побився з начальником Роменської районної військової адміністрації Денисом Ващенком. Тоді чиновники посварились через встановлення вазонів з квітами на Алеї слави загиблих українських військових.