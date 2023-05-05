Поліція знайшла крадія, ним виявився 40-річний односелець

На Хмельниччині 40-річний чоловік обікрав будинок односельчанина, поки той перебував на війні. Крадіжку виявив брат потерпілого, він же й звернувся в поліцію. Сумарно, за приблизними підрахунками, зловмисник виніс майна на 50 тис. грн.

Інцидент стався ще наприкінці березня у селі Судилків, але відомо про нього стало у четвер, 4 травня, після повідомлення прес-служби Шепетівського райуправління поліції.

«40-річний місцевий житель, перебуваючи напідпитку, проник до помешкання сусіда та виніс звідти усе цінне. Господар в цей час перебував у зоні бойових дій. Виявив крадіжку брат власника та звернувся за допомогою до поліцейського офіцера громади», – йдеться у повідомленні.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця Шепетівського райуправління поліції Інна Чаховська, сумарно чоловік викрав майна на 50 тис. грн. Йдеться про речі особистого вжитку, а також побутову техніку.

Поліція встановила особу крадія, ним виявився 40-річний односельчанин. Також з'ясувалось, що він причетний до ще одного злочину: перед вчиненням крадіжки чоловік посварився та побився з іншим односельцем. В результаті побиття у потерпілого медики діагностували численні травми середньої важкості.

Слідчі вручили чоловікові підозру за ч.1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, в умовах воєнного стану). Максимально йому загрожує до восьми років тюрми.