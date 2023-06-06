Райсуд на Хмельниччині зобов'язав чоловіка виплатити сусіду 43,2 тис. грн за пошкоджений піротехнікою автомобіль. На авто попадали залишки салютів, які чоловік запускав в новорічну ніч.

Як йдеться у рішенні Летичівського райсуду, інцидент стався в новорічну ніч 2021 року. Сусід позивача запустив близько 20 салютів на вулиці навпроти свого будинку. Наступного дня позивач побачив на своїй Skoda Octavia недогорілі залишки салютів, які пошкодили покриття машини. Експерти оцінили збитки в 21,9 тис. грн.

Чоловік подав позов до суду, вимагаючи в сусіда заплатити йому за ремонт авто, а також виплатити 15 тис. грн моральної шкоди, бо через цей інцидент він перебував у стресовому стані.

У суді також давала покази дружина позивача: за її словами, спершу сусід визнав, що саме залишки салютів пошкодили покриття і був готовий відшкодувати збитки, але згодом передумав. Через це їм довелося звертатись до суду. До цього інциденту між сім'ями були дружні відносини, але тепер вони не вітаються та не спілкуються, додала жінка.

Суд вирішив частково задовольнити позов. Зокрема, з сусіда постановили стягнути 21,9 тис. грн на ремонт машини, 6 тис. грн моральної шкоди та ще 15,3 тис. грн на судові витрати.

Рішення поки не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.