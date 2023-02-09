Райсуд на Хмельниччині оштрафував чоловіка, який зранку 1 січня підривав петарди. Зазначимо, що з 22 грудня минулого року Хмельницька обласна військова адміністрація заборонила запуск будь-яких піротехнічних засобів на території області до кінця воєнного стану. Суд призначив чоловікові майже 600 грн штрафу, окрім цього, в нього конфіскують всю піротехніку.

Як йдеться у постанові Чемеровецького райсуду, інцидент стався зранку 1 січня. Перебуваючи біля власного будинку, Олександр П. підривав петарди. Хто саме повідомив про порушника, в постанові не зазначено. Відомо лише, що протокол на чоловіка поліцейські склали того ж дня.

До суду Олександр П. не з'явився, тож справу розглядали без нього. Суддя Валерій Борсук дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку використання піротехнічних виробів) та призначили 595 грн штрафу.

Окрім цього, суддя постановив конфіскувати коробку з петардами, всього там було 49 штук. Також Олександр П. заплатить 536 грн судового збору.