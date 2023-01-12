Райсуд на Рівненщині оштрафував продавчиню, яка продала школяреві піротехніку. Таким чином вона порушила статтю 195-6 КУпАП, оскільки продавати такі товари не можна дітям, яким ще немає 12 років. Правоохоронцям жінка пояснила, що думала, нібито хлопець вже досяг цього віку. Суд призначив їй мінімальний штраф, а також постановив вилучити з магазину піротехніку.

Як йдеться у постанові Рокитнівського райсуду, адмінпротокол на продавчиню магазину в селищі Рокитне склали 7 листопада минулого року. У ньому зазначено, що жінка продала школяреві, якому ще не виповнилося 12 років, піротехнічний засіб «Вогняний фонтан».

«В судовому засіданні [продавчиня] вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала, підтвердила обставини, викладені у адміністративному протоколі, та доповнила, що малолітнього знає, вважала, що йому вже виповнилося 12 років», – йдеться у постанові.

Суддя Алла Комзюк визнала жінку винною, оскільки згідно з постановою Кабінету міністрів, продавати фейєрверки навіть найменш небезпечного класу можна дітям лише з 12 років. Відтак їй призначили мінімальне покарання – 595 грн штрафу. Також суд постановив конфіскувати з магазину 33 піротехнічні засоби.

Крім цього, жінка повинна сплатити 536 грн судового збору. Наразі постанова не набрала законної сили, сторони можуть оскаржити її в апеляційному суді протягом десяти днів.