У місті Полонне на Хмельниччині поліцейські знайшли чоловіка, який повідомив про замінування всіх банків. Псевдомінер зізнався, що вчинив так задля помсти через власні фінансові труднощі.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався ще в серпні цього року. Тоді 25-річний місцевий житель подзвонив на лінію 102 та повідомив про замінування усіх банків у місті Полонне.

«На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Спільно фахівці ретельно обстежили приміщення банків та прилеглу до них територію, але жодних вибухотехнічних предметів не виявили. Втім, робота фінансових установ була порушена», – йдеться у повідомленні.

Про викриття зловмисника правоохоронці повідомили у п'ятницю, 22 вересня. 25-річний чоловік зізнався у скоєному поліцейським та пояснив, що хотів «помститися банкам за свої фінансові проблеми».

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція статті передбачає від двох до шести років тюрми.