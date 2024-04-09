Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок чоловіку, який розбещував малолітню дівчинку, яка живе по сусідству. Селянину призначили п’ять років тюрми та заборонили працювати із дітьми ще три роки.

Як вказано у вироку, який винесли у квітні 2024 року, випадок трапився ще у липні 2018 року у одному із сіл Червоноградського району біля межі із Волинської областю. Обвинувачений (його прізвище у матеріалах справи приховане) запропонував малолітній дівчинці зайти у недобудоване приміщення у селі та вчиняв щодо дитини розпусні дії (оголював статеві органи та схиляв дівчинку їх торкнутись).

Щодо селянина порушили кримінальну справу через розбещення неповнолітньої. У суді він визнав свою провину. Обвинувачений заявив, що того дня допомагав сусідам по господарству, на подвір’ї була дитина, яка попросила погойдати її на гойдалці. Згідно з показами підсудного, вони пішли на гойдалку, потім чоловік зайшов у недобудовану будівлю Народного дому, щоб сходити в туалет, а дівчинка начебто просто зайшла за ним. Чоловік визнав, що того дня був напідпитку.

Матір дівчинки розповіла, що того дня перебувала на роботі, до неї зателефонувала мама (бабуся дівчинки) та заявила, що внучку хтось викрав. Однак із сусідок бачила, як обвинувачений ніс дівчинку на плечах у сторону недобудованого клубу. Коли сусід приїхав туди автомобілем, то бачив, як чоловік виносив дівчинку на руках – вона плакала. У присутності матері та психолога дівчинка розповіла, що обвинувачений просив, щоб вона його торкнулась.

Справу розглянув суддя Михайло Адамович, який дослідив усі матеріали та визнав обвинуваченого винним у розбещенні малолітньої дитини. Йому призначили п’ять років тюрми з трирічною забороною працювати із дітьми. Вирок ще можна оскаржити.