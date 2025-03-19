Бродівський районний суд виніс вирок мешканцю Львівщини Андрію Павловському, який зрубав 7 дубів на території Національного природного парку «Північне Поділля». Суд призначив йому два роки іспитового терміну та зобовʼязав сплатити 428,4 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, 23 вересня 2024 року Андрій Павловський, перебуваючи в селі Боратин на території національного природного парку «Північне Поділля», зрубав 7 дерев породи «червоний дуб». Порубка дерев заподіяла Підкамінській селищній раді 428,4 тис. грн збитків.

Слідчі повідомили йому про підозру в незаконній рубці за ч. 4 ст. 246 ККУ. У суді він свою провину визнав і розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Тетяна Марків визнала Андрія Павловського винним і призначила 5 років позбавлення волі. Однак суд замінив увʼязнення на два роки іспитового терміну та зобовʼязав чоловіка сплатити 428,4 тис. грн штрафу, а також 9,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.