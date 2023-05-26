Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання

СБУ заявила про затримання інформатора російських спецслужб, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України. Він обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Про це повідомила прес-служба відомства.

«Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Миколаївщини. Зловмисником виявився мешканець обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою росіян він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони. Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння.

Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «завантаженість» і можливе переміщення колон з боєприпасами. Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі. Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.