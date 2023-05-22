Контррозвідники СБУ затримали його у жовтні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині

В Одесі 41-річному екс-міліціонеру Антону Мисику призначили довічне покарання за спробу диверсії на користь Росії. Таке покарання призначив Малиновський районний суд, повідомляє одеське видання «Думська».

Суддя Олександр Гарський визнав чоловіка винним у державній зраді, переході на бік ворога в умовах війни (ч. 1 ст. 111 КК України), а також незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин, боєприпасів і зброї.

СБУ затримала Мисика навесні 2022 року. У березні-квітні одесит встановлював приховані відеокамери біля автомобільних і залізничних магістралей, передаючи потім російським спецслужбам інформацію про переміщення української військової техніки. Дані, які фіксували камери, в реальному часі через мобільний додаток отримували представники спецслужб РФ. На закупку та встановлення «фотопасток» агент отримав 50 тис. грн.

Зрадника затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій. Тоді у нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

Як розповіли в СБУ, для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським «куратором». Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.

Мисик з 1999 по 2011 рік він працював оперативним черговим Приморського райвідділу внутрішніх справ. Після початку повномасштабного вторгнення самостійно вийшов на ФСБ РФ і запропонував співпрацю.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, утім не розкаявся. Як розповіли в прокуратурі Одеської області під час останнього слова він показав, що жалкує лише про передчасне викриття його підривної діяльності проти України. Він бажав продовжувати свою діяльність на користь Російської Федерації, оскільки вважає «силами зла» Західні Країни, які допомагають Україні у боротьбі із «силами добра», які представляє Росія.