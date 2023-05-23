СБУ затримала агента під час виконання чергового завдання росіян

Служба безпеки України затримала в Черкасах агента російської воєнної розвідки, який допомагав окупантам корегувати ракетні удари по місту. Чоловік виявився колишнім українським військовослужбовцем з тієї частини Херсонщини, яка станом на 23 травня перебуває під російською окупацією.

Як повідомила СБУ, агент збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України. Він – мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Офіс генпрокурора уточнив, що затриманий у минулому був військовослужбовцем. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з пропозицією негласної співпраці.

За вказівкою росіян, агент прибув на Черкащину для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

«Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб. Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото. Розвіддані потрібні були загарбникам для корегування повторних повітряних ударів по території регіону», – сказано в повідомленні СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника в Черкасах під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури й передачі відповідного звіту до російської воєнної розвідки. Під час затримання в нього знайшли мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідувального завдання.

Чоловікові вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення. Поки триває досудове розслідування, він перебуває під вартою без права внесення застави.